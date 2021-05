Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210514-6: Verkehrsunfälle mit Zweiradfahrern - Hürth/Kerpen

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Drei Personen sind am Mittwoch und Donnerstag bei der Fahrt mit ihrem Zweirad verletzt worden

Am Mittwochmorgen (12. Mai) fuhr gegen 10.30 Uhr eine 57-jährige Hürtherin mit ihrem Fahrrad auf dem Radweg der Luxemburger Straße in Richtung Erftstadt. Zeitgleich wollte ein 60-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen von der Hans-Böckler-Straße nach rechts auf die Luxemburger Straße abbiegen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen Radfahrerin und dem Auto. Rettungskräfte brachten die 57-Jährige zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Zu einem weiteren Unfall ist es am Donnerstagnachmittag (13. Mai) gekommen. Auf der Bundesstraße (B) 477 fuhr gegen 14.45 Uhr ein Ehepaar (w60/ m61) gemeinsam auf einem Motorrad in Richtung Buir. An einer Querungshilfe fuhr ersten Erkenntnissen zufolge ein 50-jähriger Radfahrer aus Richtung Geilrath kommend auf die Fahrbahn. Es kam zu einer Kollision von Motorrad und Fahrrad. Die 60-jährige Beifahrerin fiel bei dem Zusammenstoß vom Krad. Eine Rettungswagenbesatzung brachte sie schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der Radfahrer verletzte sich leicht. Die eingesetzten Polizisten stellten Alkoholgeruch in der Atemluft des 50-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab ein Ergebnis von mehr als 1,3 Promille. Bei der ambulanten Behandlung im Krankenhaus entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe.

Die Polizei rät, seien Sie besonders aufmerksam in Kreuzungsbereichen, bei Abbiegevorgängen und dem Queren der Fahrbahn. Denken Sie an einen Schulterblick, denn nur so können Sie andere Verkehrsteilnehmer rechtzeitig wahrnehmen. (akl)

