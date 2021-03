Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: - Berauschte Fahrer unterwegs - Räder geklaut - Opel beschädigt - Autos aufgebrochen - An Haustür gehebelt - Einbrecher erbeuten Fahrräder - Unfälle mit Betrunkenen -

Dillenburg (ots)

Haiger: Mit Alkohol und Drogen im Blut unterwegs -

Am Donnerstagabend (04.03.2021) zogen Dillenburger Polizisten einen berauschten Autofahrer aus dem Verkehr. Gegen 21.00 Uhr fiel den Ordnungshütern am Paradeplatz der Fahrer eines Opels auf. Sie stoppten den Wagen und kontrollierten den 22-jährigen Haigerer am Steuer. Zunächst wurden die Polizisten auf die Alkoholfahne aufmerksam. Zudem wirkte sein ganzes Verhalten fahrig. Im Fahrzeug roch es auffallend stark nach Marihuana, im Inneren entdeckten die Ordnungshüter ein Tütchen mit einer geringen Menge an Betäubungsmitteln. Der Alkoholtest brachte es auf 0,91 Promille - ein Urintest wies dem Haigerer die Einnahme von THC und Amphetamin nach. Ein Schnelltest des sichergestellten weißen Pulvers schlug auf Amphetamin an. Der 22-Jährige musste sich auf der Dillenburger Wache einer Blutentnahme unterziehen. Anschließend durfte er die Station wieder verlassen. Ihn erwarten Strafanzeigen wegen Fahrens unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln sowie Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Dillenburg-Frohnhausen: Räder abgeschraubt -

In der Nacht von Donnerstag (04.03.2021) auf Freitag (05.03.2021) vergangener Woche schlugen Reifendiebe auf dem Gelände eines Autohändlers zu. Die Täter suchten das am Ortsausgang in Richtung Wissenbach gelegene Gelände zwischen 19.00 Uhr und 10.00 Uhr auf. Dort montierten sie die kompletten Reifensätze zweier Nissan Qashqai ab und machten sich mit den Rädern im Wert von rund 2.400 Euro aus dem Staub. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Herborn: Scheibenwischer umgeknickt -

Im Franzosenweg vergriffen sich Unbekannte an den Scheibenwischern eines silberfarbenen Opel Meriva. Der Minivan parkte gegenüber der Bushaltestelle am Friedhof. Neue Scheibenwischer werden etwa 150 Euro kosten. Zeugen, die die Täter zwischen Donnerstagabend (04.03.2021), gegen 22.00 Uhr und Freitagmorgen (05.03.2021), gegen 10.30 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 bei der Herborner Polizei zu melden.

Ehringshausen-Katzenfurt: Aus X-Trail bedient -

Mit einem Laptop und dem dazugehörigen Rucksack machten sich Diebe am Wochenende in der Daubhäuser Straße aus dem Staub. In der Nacht von Freitag (05.03.2021) auf Samstag (06.03.2021) öffneten sie einen dort geparkten schwarzen Nissan X-Trail und ließen den Rucksack mitgehen. Den Wert der Beute schätzt die Polizei auf ca. 850 Euro. Hinweise zu den Dieben nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Transporter aufgebrochen -

Im Zeitraum von Freitag (05.03.2021), gegen 15.00 Uhr bis Montag (08.03.2021), gegen 07.30 Uhr brachen Diebe einen in der Weingartenstraße geparkten Renault Kleintransporter ein. Der weiße "Master" stand auf dem Parkplatz des Sportplatzes. Die Täter hebelten an der Tür der Heckklappe und ließen aus dem Inneren eine Akkuflex der Marke "Metabo" mitgehen. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar: Haustür hält Einbrechern stand -

Auf Beute aus einen Einfamilienhaus hatten es Einbrecher in der Stoppelberger Hohl abgesehen. Die Unbekannten hebelten an der Tür, schafften es aber nicht diese aufzubrechen. Zurück blieb ein Schaden von rund 500 Euro. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass sich die Täter zu Beginn der vergangenen Woche - zwischen dem 28.02.2021 und dem 01.03.2021 - an der Haustür zu schaffen machten. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat im genannten Zeitraum Personen oder Fahrzeuge in diesem Zusammenhang in der Stoppelberger Hohl beobachtet? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Hüttenberg-Rechtenbach: In Radladen eingebrochen -

In der Straße "Am Surbach" suchten Einbrecher die Verkaufsräume eines Fahrradladens auf. Sie stahlen drei Fahrräder sowie fünf Fahrradtaschen im Gesamtwert von rund 10.000 Euro. Zwischen Samstagnachmittag (06.03.2021), gegen 15.00 Uhr und Sonntagmittag (07.03.2021), gegen 12.55 Uhr verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft. Zeugen, die die Täter beobachteten oder denen Personen oder Fahrzeuge zur genannten Zeit in der Straße "Am Surbach" auffielen, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Leun: Trunkenheitsfahrt -

Am frühen Samstagmorgen (06.03.2021) endete die Promillefahrt eines 35-jährigen Autofahrers. Eine Streife der Wetzlarer Polizei stoppten den Fordfahrer in der Brückenstraße. Da er eine deutliche Alkoholfahne hatte, ließen die Polizisten ihn pusten. Das Display des Testgerätes zeigte einen Wert von 1,21 Promille. Es folgte eine Blutentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins auf der Wetzlarer Polizeistation. Im Anschluss durfte er die Wache wieder verlassen. Die Ordnungshüter ermitteln wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Braunfels: Betrunken gegen Baum gekracht -

Mit leichten Verletzungen überstand ein Opelfahrer den Aufprall gegen einen Baum. Der 53-Jährige stand unter Alkoholeinfluss und musste mit Prellungen und Abschürfungen im Klinikum Weilburg behandelt werden. Am Samstagabend (06.03.2021), gegen 19.20 Uhr war der Weinbacher mit seinem Astra von Braunfels in Richtung Bermbach unterwegs. Sein Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Besatzung eines Rettungswagens übernahm die Erstversorgung und den Transport ins Krankenhaus. Der Alkoholtest des Unfallfahrers erbrachte einen Wert von 2,08 Promille. Zudem stellten die den Unfall aufnehmenden Polizisten fest, dass er derzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Es folgte eine Blutentnahme. Gegen ihn wird wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Fahrens ohne die erforderliche Fahrerlaubnis ermittelt.

Schöffengrund: Betrunken in den Gegenverkehr -

Großes Glück hatten die Beteiligten eines Zusammenstoßes am frühen Samstagmorgen (06.03.2021) auf der Landstraße zwischen Schwalbach und Laufdorf. Der betrunkene Fahrer eines Ford war gegen 00.45 Uhr dort in Richtung Laufdorf unterwegs. Aufgrund seines Alkoholkonsums geriet er mit seinem Focus in den Gegenverkehr und prallte mit einem Mercedes zusammen. Dem Benzfahrer war es noch gelungen nach rechts auszuweichen, so dass sich die Fahrzeuge lediglich seitlich touchierten. Ein Alkoholtest wies dem 36-jährigen Unfallfahrer einen Wert von 1,75 Promille nach. Der Wetzlarer und seine 24-jährige Mitfahrerin sowie der 21-jährige Benzfahrer aus dem Schöffengrund und dessen 21-jährige Mitfahrerin blieben unverletzt. Für den Wetzlarer ordneten Polizisten eine Blutentnahme an, die auf der Polizeistation Wetzlar von einem Arzt durchgeführt wurde. Den Promillefahrer erwartet eine Strafe wegen Straßenverkehrsgefährdung.

