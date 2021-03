Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Bedburg-Hau - Geldbörse aus Hyundai gestohlen

Bedburg-Hau (ots)

Am Mittwoch (3. März 2021) in der Zeit zwischen 13 und 23 Uhr haben unbekannte Täter die Scheibe eines weißen Hyundai i30 eingeschlagen, der an der Straße Grüner Winkel auf dem Gelände einer Klinik abgestellt war. Sie entwendeten eine Geldbörse aus dem Handschuhfach des Wagens. Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen machen können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

