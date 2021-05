Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210517-1: Räuber entwendeten Smartphone - Bergheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei Rhein-Erft sucht nach Zeugen.

Am Freitagabend (14. Mai) sollen sechs männliche Personen das Smartphone eines 16-Jährigen geraubt haben. Der Jugendliche befand sich gegen 22 Uhr an der Skaterbahn hinter dem Bahnhof in Quadrath-Ichendorf. Nach Angaben des 16-Jährigen seien sechs Männer auf ihn zugekommen und haben ihn ins Gesicht geschlagen. Sein Smartphone entwendeten die Tatverdächtigen aus seiner Jacke, die ihm zuvor gewaltsam ausgezogen worden sei.

Das Kriminalkommissariat 21 bittet Zeugen, die die Tat oder eine verdächtige Personengruppe gesehen haben, sich unter der Rufnummer 02233 52-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

