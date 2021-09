Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Geschäftsräume

Speyer (ots)

Zu einem Einbruch in ein Geschäft kam es am Samstag zwischen 14.00 und 18.45 Uhr in der Tullastraße. Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Seitentüre Zugang zu den Geschäftsräumen und entwendeten Bargeld aus einer Kasse im Inneren. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail unter pispeyer@polizei.rlp.de.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell