POL-HR: Frielendorf-Todenhausen: Diebstahl einer Tonne mit Kupferresten

Diebstahl von Kupferkabeln Tatzeit: 11.09.2021, 13:00 Uhr bis, 12.09.2021, 08:30 Uhr Eine verschlossene Tonne mit Kupferabfällen stahlen unbekannte Täter von einem Grundstück in der Neuentaler Straße. In der Zeit von Samstagmittag bis Sonntagmorgen stahlen die Täter die verschlossene Metalltonne mit den Kupferrestenvon dem Grundstück. Die aufgebrochene Tonne wurde am Ortsausgang aufgefunden. Die enthaltenen Kupferreste im Wert von 500,- Euro stahlen die Täter. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

