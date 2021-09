Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt-Treysa: Versuchter Einbruch in Gärtnereibetrieb

Homberg (ots)

Schwalmstadt-Treysa

Versuchter Einbruch in Gärtnerei Tatzeit: 11.09.2021, 03:22 Uhr Sachschaden in Höhe von 200,- Euro verursachten unbekannte Täter am frühen Samstagmorgen bei dem Versuch in eine Gärtnerei in der Marburger Straße einzubrechen. Die Täter zerschlugen die einfache Verglasung einer Doppeltür, die zum Besprechungsraum der Gärtnerei führt ein. Aus nicht bekannten Gründen flüchteten die Täter ohne in das Gebäude eingedrungen zu sein. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell