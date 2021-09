Polizei Homberg

POL-HR: Homberg: Versuchter Wohnhauseinbruch

Homberg (ots)

Homberg

Versuchter Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 04.09.2021, 00:15 Uhr In ein Wohnhaus in der Hans-Staden-Allee versuchten unbekannte Täter in der Nacht zu Samstag einzubrechen. Die Täter wurden durch die aufmerksame Hausbewohnerin gestört. Die Täter brachen mehrere Türen des Wohnhauses auf und versuchten in den Wohnbereich des Hauses zu gelangen. Durch den Lärm den die Täter beim Aufbrechen der Türen verursachten wurde die Hausbewohnerin auf den Einbruchsversuch aufmerksam und schaltete Licht im Haus ein. Hierdurch störte sie Täter und diese flüchteten ohne Beute aus dem Wohnhaus. Die Höhe des Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

