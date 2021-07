Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: GPS-Technik von Traktoren entwendet - Zeugen gesucht!

Cuxhaven (ots)

Geestland. Unbekannte verschafften sich in der Zeit von Donnerstag, 01.07.2021 22:15 Uhr, bis Freitag, 02.07.2021 08:30 Uhr, Zutritt zum umfriedeten Gelände einer Firma in der Straße Lammhorn im Ortsteil Lintig. Dort wurden mehrere Traktoren angegangen, von denen hochwertige GPS-Technik entwendet wurde. Der Schaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt. Zeugen, die in der genannten Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Lammhorn beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Cuxhaven unter der 04721 573-0 zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell