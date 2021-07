Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Pressemitteilung der PI Cuxhaven vom 04.07.2021

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven

In der Nacht von Freitag auf Samstag in der Zeit von 23:30 Uhr - 08:30 Uhr wurde ein Motorroller, der ordnungsgemäß in der Ostpreußenstraße vor einem dortigen Mehrfamilienhaus abgestellt war, durch eine unbekannte Täterschaft beschädigt. Das Fahrzeug wurde an der linken Seite zerkratzt und am Spiegel und Bremshebel beschädigt. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei Cuxhaven unter: 04721/573-0.

Mit freundlichen Grüßen

Stefan Klein

Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

