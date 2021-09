Polizei Homberg

POL-HR: Niedenstein-Metze: Unbekannte Täter setzten VW-Bus in Brand - 20.000,- Euro Sachschaden

Homberg (ots)

Niedenstein-Metze

Brandstiftung an Pkw Tatzeit: 11.09.2021, 02:45 Uhr Ein VW-Bus unter einem Carport in der Gartenstraße wurde in der Nacht von Freitag zu Samstag in Brand gesetzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beträgt 20.000,- Euro. Unbekannte Täter begaben sich auf das "offene" Hofgrundstück und dort zu einem unter einem Carport abgestellten VW-Bus -T 4. Die Täter setzten den Bus mit unbekannten Mitteln in Brand, woraufhin neben dem Bus auch das Carport und die Mauer einer angrenzenden Garage beschädigt wurden. Der Brand wurde von den alarmierten Feuerwehren aus Niedenstein und den Ortsteilen gelöscht. Die Kriminalpolizei aus Homberg hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Hinweise bitte an die Tel.: 05681-7740. Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

