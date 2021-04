Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: 80-Jährige nach Zusammenstoß schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag kam es, gegen 14.30 Uhr, zu einem Unfall mit einer schwer verletzten 80-Jährigen. Die 80-jährige Fahrradfahrerin aus Datteln fuhr auf der Olfener Straße in Richtung Olfen und wechselte etwa 50m vor der Straße "Zum Ringofen" die Straßenseite. Dabei stieß sie mit einem 63-jährigen Motorradfahrer aus Dortmund zusammen, der auf der Olfener Straße in gleicher Richtung unterwegs war. Beide stürzten, der Motorradfahrer blieb jedoch unverletzt. Die schwer Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 1.500 Euro.

