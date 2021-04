Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zwei Zweiradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Dienstag verletzten sich zwei Männer bei einem Verkehrsunfall auf der Lippramsdorfer Straße schwer. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser transportiert. Der Unfallort liegt etwa zwei Kilometer hinter der Kreuzung zur Weseler Straße. Gegen 18:30 Uhr fuhr ein 33-jähriger Halteraner mit seinem Fahrrad auf der Lippramsdorfer Straße in Richtung Lembeck. Ein 48-jähriger Motorradfahrer aus Borken näherte sich von hinten und fuhr an dem Fahrradfahrer vorbei. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Beide Männer stürzten. Der Sachschaden liegt geschätzt bei 3.200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell