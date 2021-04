Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Dorsten:

Auf dem Parkplatz eines Seniorenheims auf der Kirchhellener Allee hat es am Montagnachmittag eine Unfalllflucht gegeben. Zwischen 14 und 17 Uhr wurde dort ein blauer Nissan Pixo angefahren und beschädigt. Der Verursacher ist weggefahren, ohne sich zu melden und ohne sich um den Schaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern.

Marl:

Die Polizei sucht einen Fahrradfahrer, der am frühen Montagabend auf der Joseph-Haydn-Straße ein Auto beschädigt und dann geflüchtet ist. Der unbekannte Fahrradfahrer war gegen 18.20 Uhr gegen einen geparkten Seat Ibiza gefahren. Ein Zeuge konnte das beobachten. Eine nähere Beschreibung des Fahrradfahrers liegt aktuell nicht vor. Der Schaden am Seat Ibiza wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Auf dem Aldi-Parkplatz am Marler Stern wurde am Montagvormittag, zwischen 9.45 Uhr und 10.05 Uhr, ein grauer Hyundai H-1 angefahren. Als die Fahrerin vom Einkaufen zurückkam, bemerkte sie die Schäden am hinteren Teil der Fahrerseite. Die Reparatur wird schätzungsweise 1.000 Euro kosten.

Recklinghausen:

Auf der Winnlohstraße wurde zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen ein weißer Dacia Logan beschädigt. Der Verursacher ist geflüchtet. Der Schaden an der linken Seite wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Hinweise zu den Unfallfluchten nehmen die Verkehrskommissariate in Herten und Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

