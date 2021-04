Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß auf Kreuzung

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Dorstener Straße/Hackfurthstraße sind heute Mittag, gegen 11.55 Uhr, zwei Autos zusammengestoßen. Eine 72-jährige Autofahrerin aus Gladbeck und ein 66-jähriger Autofahrer aus Dorsten wurden dabei schwer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war die 72-Jährige auf der Hackfurthstraße in Richtung Huyssenstraße unterwegs. Beim Überqueren der Kreuzung kollidierte sie mit einem 66-jährigen Autofahrer aus Dorsten, der auf der Dorstener Straße Richtung Dorsten fuhr. Beide Verletzte mussten mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurden. Die kaputten Autos wurden abgeschleppt. Der Schaden wird auf 17.500 Euro geschätzt.

