Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Versuchter Wohnhauseinbruch

Homberg (ots)

Melsungen

Versuchter Einbruch in Wohnhaus Tatzeit: 09.09.2021, 20:00 Uhr bis 11.09.2021, 12:00 Uhr Sachschaden in Höhe von 200,- Euro verursachten unbekannte Täter bei einem versuchten Wohnhauseinbruch in der Franz-Gleim-Straße. Die Täter versuchten erfolglos die Eingangstür des Einfamilienhauses mit unbekanntem Werkzeug aufzubrechen. Die Tür wurde hierbei beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Melsungen, unter Tel.: 05661/70890

