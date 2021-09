Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg: Unbekannter männlicher Täter versucht Pedelec zu stehlen

Homberg (ots)

Gudensberg

Versuchter Diebstahl eines Pedelec Tatzeit: 11.09.2021, 20:05 Uhr Ein "Wheeler"-Pedelec im Wert von 2.000,- Euro versuchte ein unbekannter männlicher Täter am Samstagabend im Schwimmbadweg zu stehlen. Der Täter stahl das ungesicherte Pedelec vor einem Wohnhaus am Anfang des Schwimmbadwegs und flüchtete damit in Richtung Untergasse. Der Radeigentümer und weitere Personen verfolgten daraufhin den Täter. Dieser warf das Rad dann zu Seite und flüchtete unerkannt in Richtung Kasseler Straße/ Besser Straße. Von dem Täter liegt folgende Beschreibung vor: Er ist ca. 180 cm groß und hat eine dunkle Hautfarbe. Zur Tatzeit trug er ein weißes T-Shirt. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

