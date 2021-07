Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Berauschter Autofahrer

Nicht mehr fahrtauglich war am Mittwoch ein 22-Jähriger in Eislingen.

Ulm (ots)

Eine Polizeistreife stoppte den Smart in der Stuttgarter Straße. Am Steuer saß ein 22-Jähriger. Bei ihm hatten die Polizisten den Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. Das bestätigte der Drogentest. Bei der Durchsuchung seines Autos fanden die Beamten noch etwa 1,7 Gramm Marihuana in einer Tasche. In einem Krankenhaus musste er eine Blutprobe abgeben.

Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der "berauschte" Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum Eigenschutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness!

