Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gingen a.d. Fils - Auto zerkratzt

Die vergangenen Tage beschädigte ein Unbekannter ein Auto in Gingen.

Ulm (ots)

Der Opel parkte in der Straße "Am Mühlbach". Am Dienstag Abend bemerkte die Besitzerin den Schaden. Ein Unbekannter zerkratzte mit einem spitzen Gegenstand die Fahrerseite. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Kuchen hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++++++ 1347798

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell