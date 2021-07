Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen - Beim Abbiegen Auto gestreit

Sachschaden entstand am Mittwoch bei einem Unfall in Giengen.

Gegen 7.30 Uhr fuhr der 59-Jährige mit seinem Lkw Gespann in der Sachsenstraße. Beim Abbiegen in die Bachhagler Straße streifte er mit seinem Anhänger den Opel eines 50-Jährigen. Der hielt ordnungsgemäß in der Bachhagler Straße an der Einmündung zur Sachsenstraße, um dem Laster die Vorfahrt zu ermöglichen. Die Straßenverhältnisse waren zu beengt, so dass der Anhänger am Auto streifte. Verletzte gab es nicht. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro am Opel.

