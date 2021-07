Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Kradfahrer stößt gegen Pkw

Schwere Verletzungen zog sich ein 76-Jähriger bei einem Unfall am Mittwoch in Herbrechtingen zu.

Ulm (ots)

Kurz vor 19 Uhr fuhr ein 76-Jähriger mit seinem Roller in der Lange Straße in Richtung Ulm. Vor ihm war ein Pkw unterwegs. Dessen Fahrer wollte an der Einmündung nach links in die Brückenstraße abbiegen. Deshalb hatte er seine Geschwindigkeit reduziert. Der Senior wollte den Pkw überholen und scherte aus. Dabei prallte er gegen einen Mercedes. Der fuhr auf der Gegenspur. Der Hondafahrer stürzte und verletzt sich schwer. Rettungskräfte brachten ihn in eine Klinik. Die Lenkerin des Mercedes trug leichte Verletzungen davon. Auch die 51-Jährige kam ins Krankenhaus. Ein Abschlepper bar die Honda. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 1.500 Euro.

Tipp der Polizei: "Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht", sagt nicht ohne Grund die Straßenverkehrsordnung. Denn nicht nur das eigene Fahrzeug muss beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Radfahrer, Fußgänger, der Zustand der Straße, das Wetter, die Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus. Ständige Aufmerksamkeit ist deshalb wichtig. Damit alle sicher ankommen.

