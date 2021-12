Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mehrere Wohnungseinbrüche am Wochenende

Bergneustadt, Radevormwald, Waldbröl (ots)

Am Wochenende waren im Oberbergischen wieder Einbrecher unterwegs. In Bergneustadt brachen Unbekannte am Samstag (11. Dezember) zwischen 11.30 und 19.30 Uhr die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Liegnitzer Straße auf. Im Haus durchsuchten sie sowohl das Erd- als auch das Dachgeschoss des Hauses und entkamen mit Schmuck. Nur wenige hundert Meter entfernt sind Einbrecher hingegen gescheitert, als sie in der Straße Hunschlade in eine Doppelhaushälfte eindringen wollten. Hier hatten sie vergeblich an zwei Fenstern und der Haustüre mit Hebelwerkzeugen angesetzt. Der Tatzeitraum kann hier nur auf den Zeitraum zwischen dem 7. und dem 12. Dezember eingegrenzt werden.

In Waldbröl-Hermesdorf warfen Einbrecher am Sonntagnachmittag zwischen 12 und 17 Uhr die Scheibe einer Terrassentür an einem Einfamilienhaus in der Königsberger Straße ein. Bei der Durchsuchung des Hauses fiel ihnen im Kinderzimmer eine Spardose in die Hände, mit der sie unerkannt das Weite suchten.

In Radevormwald brachen Kriminelle zwischen 09.50 und 11.30 Uhr am Sonntag in ein Haus an der Straße "An der Lohmühle" ein. Auch hier schlugen die Täter die Scheibe einer Terrassentüre ein, um in das Haus zu gelangen. Gestohlen haben die Täter Schmuck und Geld.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

