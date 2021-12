Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 141221-1011: Einbruch in Baucontainer

Hückeswagen (ots)

Mehrere Baucontainer haben Kriminelle am Wochenende in der Johann-Clouth-Straße in Hückeswagen aufgebrochen. Im Tatzeitraum zwischen 16 Uhr am Freitag und 6:40 Uhr am Montagmorgen (13. Dezember) haben Unbekannte die Vorhängeschlösser mehrerer Baucontainer auf einer Baustelle aufgebrochen. Sie stahlen diverse Arbeitsgeräte und Arbeitskleidung. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 81990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell