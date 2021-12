Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Höltings Weg/ Keine Verletzen bei Brand

Coesfeld (ots)

In einem unbewohnten Haus am Höltings Weg in Lette gab es in der Nacht zu Donnerstag (9.12.21) einen Feuerwehreinsatz. Gegen 0.00 Uhr bemerkte ein Zeuge erst Qualm und dann einen Feuerschein in dem Gebäude. Die Feuerwehr löschte den Schwelbrand in der Zwischendecke. Verletzte gab es keine. Die Polizei hat die Ermittlung zur Brandursache aufgenommen.

