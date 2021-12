Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Zeppelin-Straße

Geschäftseinbruch - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Bargeld und ein Laptop der Marke Lenovo erbeuteten Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch (8.12.) in Nottuln. Durch das Aufhebeln einer Notausgangstür gelangten die Unbekannten in das Gebäude. Hier durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Zwei gestohlene Geldkassetten konnten im Rahmen der Anzeigenaufnahme in einem nahe gelegenen Bach aufgebrochen und entleert aufgefunden werden. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 01594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell