POL-COE: Lüdinghausen, Ermen/Fahrt endet nach Flucht im Graben

Eine beschädigte Schranke, ein durchbrochener Bauzaun, ein Auto im Graben: Ein 36-jähriger Nordkirchener durchbrach mit seinem braunen Mitsubishi am Dienstag (7.12.21) gegen 8.05 Uhr erst eine geschlossene Schranke und dann den Bauzaun eines Firmengeländes in Nordkirchen. Er flüchtete danach in Richtung Lüdinghausen vom Unfallort. Währenddessen drehte er auf Feldern Kreise und fuhr sich fest. Nachdem ein Zeuge half, das Auto zu befreien, setzte der 36-Jährige seine Fahrt über die Ermer Straße in Richtung Lüdinghausen fort. Im Einmündungsbereich Selmer Straße / Ermener Straße hinterließ er mehrere Drift- und Fahrspuren. Auch beschädige er eine Absperrbake.

Der Fahrer des Mitsubishi geriet in der Folge immer wieder in den Gegenverkehr und beschädigte Leitpfosten. Kurz vor dem Schwarzen Damm kam der Nordkirchener aus bisher unbekannten Gründen nach rechts von der Straße ab und fuhr in den Graben. Zur Vorsicht kam der 36-Jährige mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Polizisten stellten das Auto sicher, ordneten eine Blutprobe an und leiteten ein Strafverfahren ein. Die Ermittlungen laufen.

