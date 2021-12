Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Mühlenstraße/Weihnachtsbaum samt Beleuchtung gestohlen

Coesfeld (ots)

Überhaupt nicht weihnachtlich ist der Diebstahl eines Tannenbaums samt Ständer und Weihnachtsbeleuchtung. Dieser stand im Innenstadtbereich Lüdinghausen direkt vor einem Ladenlokal an der Mühlenstraße. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag (04.12.21), 14 Uhr, und Mittwoch (08.12.21), 14 Uhr. Ein Zeuge gab jedoch an, den Baum noch am Dienstag (7.12.21) vor dem Lokal gesehen zu haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Lüdinghausen, Tel. 02591/7930 zu melden.

