Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup - Brand eines Carports

Lippe (ots)

(RB) Am frühen Sonntagmorgen kam es um 04.30 Uhr in der Straße Hufering in Dörentrup-Wendlinghausen zu dem Brand eines Carport. Ein Nachbar wurde durch den hellen Feuerschein auf das Feuer aufmerksam und alarmierte die Hausbesitzer und die Feuerwehr. Im Carport hatte aus bislang ungeklärter Ursache dort gelagertes Ofenholz angefangen zu brennen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen, bevor das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus übergreifen konnte. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Zur Ermittlung der Höhe des Sachschadens und der Ursache des Feuers haben die Brandermittler der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten sich unter Tel. 05231/609-0 an das Kriminalkommissariat 1 zu wenden.

