Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Einbruch in Gebäude einer Freikirche

Lippe (ots)

(RB) Am Freitag wurde die Polizei über einen Einbruch in ein Gebäude einer Freikirche in der Schackenburger Straße in Leopoldshöhe informiert. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in das Gebäude, welches momentan als Jugendhaus genutzt wird, ein und entwendeten zwei aufblasbare Kanus. Als Tatzeit wird der Zeitraum zwischen Freitag, 01.10.2021, 21.30 Uhr und Freitag, 08.10.2021, 16.40 Uhr angegeben. Zeugen, die in der Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht oder Personen festgestellt haben, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 05231/609-0 an das Kriminalkommissariat 2 der Polizei in Detmold zu wenden.

