Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Wer kennt den Mann?

Lippe (ots)

Am 1. Oktober (Freitag) entwendete ein bislang unbekannter Mann die Geldbörse der Kundin eines Geschäfts in der Lemgoer Straße. Mit der dabei erbeuteten Debitkarte hob der Täter noch am gleichen Tag an einem Geldausgabeautomaten einer Bank einen vierstelligen Eurobetrag vom Konto des Opfers ab. Dabei konnte der Mann videografiert werden: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/bad-salzuflen-taschendiebstahl-computerbetrug-4 Ihre Hinweise auf die Identität des Mannes richten Sie bitte unter 05261/9330 an das Kriminalkommissariat in Lemgo.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell