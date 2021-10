Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Ford geklaut.

Lippe (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag stahlen Diebe einen grauen Ford S-MAX im Wert von etwa 15.000 Euro. Die Eigentümerin hatte ihren Wagen in der Breslauer Straße auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses abgestellt. Zuletzt waren Kennzeichen aus Lippe (LIP) an dem Fahrzeug angebracht. Hinweise zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Fords richten Sie bitte unter 05231/6090 an das Kriminalkommissariat 2.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell