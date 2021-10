Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg/Vahlhausen. Einbruch scheitert.

Lippe (ots)

Einbrecher versuchten zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag in ein Einfamilienhaus an der Steinheimer Straße einzudringen. Sie hebelten vergeblich an einer Tür und verursachten dabei geringen Sachschaden. Ihre Beobachtungen teilen Sie bitte unter 05231/6090 dem Kriminalkommissariat 2 mit.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell