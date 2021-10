Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Nienhagen. Einbrecher stehlen Werkzeug.

Lippe (ots)

Auf Werkzeug hatten es Einbrecher abgesehen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in eine Werkstatt in der Pivitsheider Straße eingedrungen sind. Die Täter bauten die Glasscheibe eines Fensters aus und durchsuchten die Werkstatt nach Diebesgut. Was für Werkzeuge genau gestohlen wurden, steht noch nicht fest. Hinweise dazu nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell