POL-ME: Kleinlastwagen mit deutlich erkennbarer Überladung - Haan - 2108050

Am Montagmorgen des 09.08.2021, gegen 08.40 Uhr befuhr ein Kradfahrer vom Verkehrsdienst der Kreispolizeibehörde Mettmann die Mettmanner Straße in Haan in Fahrtrichtung Gruiten, als ihm in Höhe Gruiten-Dorf ein Kleinlastwagen entgegenkam, der ganz offensichtlich überladen war.

Der Kleinlastwagen der Marke Mercedes mit Doppelkabine und offener Pritsche konnte in Höhe Grube 7 angehalten und überprüft werden. Dabei stellte sich schnell heraus, dass das zulässige Gesamtgewicht des Lastwagens von insgesamt 2.800 Kilogramm, allein schon durch das Aufladen eines kompletten Minibaggers auf die Ladefläche überschritten worden war. Neben dem Bagger wurden aber auch noch eine zusätzliche Baggerschaufel, diverse Kleinteile und eine rund 200 Kilogramm schwere Rüttelplatte auf dem Fahrzeug transportiert, in welchem sich neben dem Fahrer auch noch zwei erwachsene Mitfahrer befanden.

Die Überladung zeigte sich selbst für Laien deutlich erkennbar an den Blattfedern des Transporters, die nicht mehr gebogen, sondern bereits komplett gerade waren. Und auch die deutlich größeren Aufstandsflächen der Reifen an der Hinterachse waren unübersehbar.

Eine polizeilich angeordnete Kontrollwägung auf einer geeichten Waage ergab dann auch ein tatsächliches Gesamtgewicht von 3.860 Kilogramm, was einer Überladung von 37,8 Prozent entspricht. Die Weiterfahrt wurde bis zu einer durchgeführten Ab- bzw.Umladung untersagt.

Gegen den Fahrer wurde eine Anzeige nach dem Ordnungswidrigkeitsrecht erstattet, die für ihn ein Bußgeld in Höhe von mindestens 235,- Euro und einen Punkt in Flensburg zur Folge haben wird.

