Polizei Mettmann

POL-ME: Frontalzusammenstoß zwischen PKW und LKW - Velbert - 2108048

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Velbert heute bereits mit eigener, bebildeter Pressemitteilung / ots ( als PDF in Anlage / https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/4989268 ) berichtete, kam es am frühen Montagmorgen des 09.08.2021, um 05.12 Uhr, auf der Von-Humboldt-Straße im Velberter Ortsteil Birth, zu einem Verkehrsunfall mit schwerem Personenschaden.

Zur Unfallzeit hatte eine 57-jährige Frau aus Velbert, mit einem roten PKW Opel Corsa, die innerörtliche Von-Humboldtstraße bergauf in Richtung Kopernikusstraße befahren, als sie aus bisher noch ungeklärter Ursache, in Höhe der Bushaltestelle BiLo-Birth (Kinder- und Jugendzentrum Birth), mit ihrem Fahrzeug auf die Fahrspur des Gegenverkehrs geriet. Der dort im Gegenverkehr bergab fahrende 40-jährige Fahrer eines weißen LKW Mercedes Atego konnte dem Opel Astra nicht mehr ausweichen. So kam es zur frontalen Kollision zwischen dem Opel und dem 7,5-Tonner. Hierbei verletzte sich die Opel-Fahrerin trotz ausgelöster Airbags schwer. Die nicht mehr ansprechbare Velberterin wurde vom Rettungsdienst aus ihrem Fahrzeug geborgen, erstversorgt und zur weiteren ärztlichen Behandlung ins nahe Helios-Klinikum Niederberg gebracht, wo die 57-jährige Patientin zur stationären ärztlichen Behandlung verblieb. Der 40-jährige LKW-Fahrer konnte nach Sichtung durch den Rettungsdienst als unverletzt eingestuft werden und die Unfallstelle ohne ärztliche Behandlung verlassen.

An den zwei nicht mehr fahrbereiten Unfallfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in einer geschätzten Höhe von mehr als 10.000,- Euro. Die Velberter Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsstoffe ab und reinigte die Unfallstelle. Für die Dauer der Rettungs-, Bergungs- und polizeilichen Unfallaufnahmemaßnahmen wurde die Unfallstelle für mehrere Minuten komplett gesperrt, der Verkehr um- bzw. abgeleitet. Währenddessen leuchtete die Feuerwehr den Einsatzraum professionell aus.

