Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. PKW stößt mit Linienbus zusammen.

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus am Mittwochmittag wurden drei Kinder verletzt. Gegen 12:25 Uhr beabsichtigte die 36-jährige Fahrerin eines Citroens aus Bad Pyrmont von der Straße Nessenberg aus nach rechts auf die Detmolder Straße einzubiegen. Dabei übersah sie offensichtlich den Linienbus, der aus Schieder kommend in Richtung Wöbbel unterwegs war und von einem 49-jährigen Mann aus Steinheim gelenkt wurde. Trotz einer Gefahrbremsung des Busfahrers stießen die Fahrzeuge im Einmündungsbereich zusammen. In dem Linienbus befanden sich insgesamt 18 Schulkinder. Die drei verletzten Kids wurden zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Unfallstelle wurde weiträumig abgesperrt, um den Rettungskräften ein ungehindertes Arbeiten zu ermöglichen und die Kinder betreuen zu können. Unter tatkräftiger Hilfe der Schulleitung der Grundschule Schieder konnten die meisten Kinder noch an der Unfallstelle ihren Erziehungsberechtigten übergeben werden. Einige wurden später mit einem Bus des Bevölkerungsschutzes zum Feuerwehrgerätehaus nach Schieder gefahren, wo die Eltern sie abholen konnten. Die 36-jährige Unfallverursacherin erlitt einen Schock und musste ebenfalls zur Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Citroen musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr streute ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten ab. Gegen 15 Uhr konnte der Bereich der Unfallstelle wieder für den Verkehr freigegeben werden. Zeugen des Unfalls melden sich bitte unter 05231/6090 beim Verkehrskommissariat in Detmold.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell