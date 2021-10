Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mehrere Einbrüche im Stadtgebiet.

Lippe (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag waren Einbrecher im Stadtgebiet von Detmold aktiv. Ein Zusammenhang zwischen den Taten ist bislang nicht erkennbar. In der Wittekindstraße versuchten die Täter in einen Baustoffhandel zu gelangen. Sie warfen die Glasfüllung einer Tür ein. In das Gebäude gelangten sie jedoch nicht. Der Sachschaden beträgt hier etwa 600 Euro. Bei einem zweiten Einbruchversuch in eine Firma in der Hermannstraße versuchten die Täter eine Tür aufzubrechen. Diese hielt den Hebelversuchen jedoch stand, so dass sie auch hier nicht in das Gebäude gelangen konnten. In beiden Fällen ist es möglich, dass sich die Einbrecher gestört gefühlt haben.

Erfolgreicher waren die Straftäter bei einem Einbruch in eine Firma für Kernbohrtechnik in der Lageschen Straße. Auch hier warfen sie das Glas eines Fensters ein. Die Diebe durchsuchten die Büroräume nach Diebesgut und erlangten dabei einen geringen Bargeldbetrag. Ihre Beobachtungen zu allen Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231/6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell