Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Bremke. Wintergarten brennt.

Lippe (ots)

Montagmittag, gegen 11:40 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Gebäudebrand in die Grundstraße gerufen. Beim Eintreffen der Rettungskräfte stand der an ein Zweifamilienhaus angebaute Wintergarten in Flammen. Die Feuerwehr löschte den Brand. Verletzt wurde niemand. Eine 83-jährige Bewohnerin wurde vorsorglich in ein Klinikum eingeliefert. Der Sachschaden beträgt etwa 40.000 Euro. Ermittler der Polizei konnten die konkrete Brandursache nicht feststellen. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung liegen nicht vor.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell