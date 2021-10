Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Katalysatoren geklaut.

Lippe (ots)

Zwischen Sonntagabend und Montagmittag stahlen bislang Unbekannte insgesamt 11 Katalysatoren von Fahrzeugen, die auf einem Betriebsgelände an der Grevenmarschstraße abgestellt waren. Bei den Autos handelt es sich um Fahrzeuge älterer Baujahre, die nicht mehr zugelassen sind. Die Täter schnitten oder flexten die Katalysatoren ab und entkamen mit dem Diebesgut im Wert von etwa 6.000 Euro. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte unter 05231/6090 an das Kriminalkommissariat 2 in Detmold.

