POL-LIP: Kreis Lippe/Bad Salzuflen/Ziesar (Brandenburg). Sattelzugmaschine gestohlen - Zeugen gesucht!

Lippe (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten bislang Unbekannte einen an der Altenhagener Straße in Lockhausen geparkten Sattelzug samt Auflieger. Dieser wurde dort am Freitag gegen 17.00 Uhr abgestellt. In der Nacht zu Samstag konnte das Fahrzeug zuletzt im Bereich Ziesar (Brandenburg) geortet werden. Die Zugmaschine trug zum Zeitpunkt des Diebstahls das Kennzeichen GT- HA 6005, der Anhänger das Kennzeichen GT- HA 7005. Wer kann Hinweise zum Diebstahl oder zum Verbleib der Sattelzugmaschine geben? Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2, Rufnummer 05231 6090.

