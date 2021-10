Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen-Helpup. Zusammenstoß von zwei Pedelec-Fahrenden.

Lippe (ots)

Auf der Bergstraße in Helpup ereignete sich am Sonntagabend ein Verkehrsunfall zwischen zwei Pedelec-Fahrenden. Eine 57-jährige Frau aus Oerlinghausen war gegen 17.45 Uhr mit ihrem Pedelec auf der Bergstraße in Fahrtrichtung Detmolder Straße unterwegs. Zur gleichen Zeit befuhr ein 29-Jähriger aus Oerlinghausen mit seinem Pedelec die Bergstraße in Richtung Bielefelder Straße - dabei hielt er sich nicht an das Rechtsfahrgebot und fuhr auf der falschen Straßenseite. In einer Kurve übersah der 29-Jährige die Pedelec-Fahrerin, so dass beide zusammen stießen. Beim Sturz fiel die 57-Jährige von ihrem Pedelec und wurde leicht verletzt.

