Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw-Führer fährt Hund an und entfernt sich von der Unfallstelle

Wilhelmshaven (ots)

Am 01.10.2021, um 13.28 Uhr, ereignete sich auf der Bismarckstraße, stadteinwärts, in Höhe der Lichtsignalanlage Siebethsburger Straße Ecke Schillerstraße ein Verkehrsunfall mit einem Hund. Der Fahrer eines dunklen Pkw kollidierte beim Anfahren mit dem nicht angeleinten Hund, der daraufhin verletzt worden war. Der Pkw-Fahrer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um das verletzte Tier zu kümmern. Zeugen werden gebeten sich mit der sachbearbeitenden Polizeidienststelle in Wilhelmshaven unter der Tel.-Nr.: 04421-9420 in Verbindung zu setzen.

