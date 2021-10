Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung für das PK Varel vom 01.10. bis 03.10.2021

Wilhelmshaven (ots)

Containerbrand und Sachbeschädigung an Pkw durch Feuer Ein auf dem Gehweg an der Wiefelsteder Straße abgestellter 240 Liter Restmüllbehälter geriet am Freitagmorgen, 01.10.2021 - 05:05 Uhr, in Brand. Durch die Feuerwehr Obenstrohe konnte ein Übergriff auf ein anliegendes Gebäude verhindert werden. Der Restmüllbehälter wurde vollständig zerstört. Die Brandursache ist bislang unbekannt.

Wenig später wurde der hiesigen Polizeidienststelle in Varel eine weitere Sachbeschädigung durch Inbrandsetzen bekannt. Unweit des o.g. Tatortes entfernt, versuchten bislang unbekannte Täter in derselben Nacht einen Pkw der Marke Toyota im Brunsdamm in Brand zu setzen. Hierzu wurde der linke Außenspiegel angezündet. Die Ermittlungen in beiden Fällen dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich unter 04451-923-0 beim PK Varel zu melden.

Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln Am Freitagabend, gegen 21:45 Uhr, kontrollierten Beamten des PK Varel einen Kraftfahrzeugführer in der Urwaldstraße in Zetel. Im Rahmen der Kontrolle erlangten die Beamten Hinweise auf eine mögliche Beeinflussung des 34-Jährigen im Hinblick auf berauschende Mittel. Ein durchgeführter Urinvortest verlief positiv auf THC. Entsprechend musste der in Bockhorn wohnhafte Betroffene die Kollegen auf die Polizeidienststelle begleiten. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und durchgeführt. Dem 34-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt; er muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Samstagabend, gegen 23:10 Uhr, beabsichtigte eine Funkstreifenwagenbesatzung zwei Jugendliche auf einem Roller zu kontrollieren. Fahrer und Sozius versuchten sich durch Flucht der bevorstehenden Kontrolle zu entziehen. Hierbei klappte der Sozius das Versicherungskennzeichen am Roller hoch, um das Ablesen des Versicherungskennzeichens und damit verbundene Rückschlüsse auf den Versicherungsnehmer zu verhindern. Letztendlich konnte das Duo in der Panzerstraße gestellt und kontrolliert werden. Während der Kontrolle stellte sich auch der Grund für die Flucht heraus. Der 15-jährige Fahrzeugführer war nicht im Besitz der Führerscheinklasse AM. Diese hätte er nämlich für seinen Roller mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45km/h benötigt. Ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

Verkehrsunfall mit schwerverletzter und leichtverletzter Person Am 01.10.2021, gegen 10:25 Uhr, befuhr ein 64 -Jähriger die Mühlenteichstraße in Richtung B437 mit seinem Alfa-Romeo. An der Einmündung Bockhorner Str./Mühlenteichstr. beabsichtigte dieser nach rechts, in Richtung Varel abzubiegen. Hierbei übersah er die von links kommende, bevorrechtigte Pkw-Fahrerin mit ihrem Mini Cooper. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge sich die 59-Jährige schwer verletzte. Auch der aus Varel stammende Unfallverursacher verletzte sich leicht, sodass beide Beteiligten dem Krankenhaus zugeführt werden mussten. An beiden Pkw entstand erhebliche Sachschaden, sodass die Kraftfahrzeuge abgeschleppt werden mussten. Die B437 wurde für die Dauer der Maßnahmen gesperrt.

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Pedelec-Fahrer Am frühen Samstagabend, gegen 17:30 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Neuenwege. Zur genannten Zeit befuhr ein 67-Jähriger die Hoheluchter Straße in Richtung Oldenburger Straße mit seinem Pkw. An der Einmündung zur Oldenburger Straße beabsichtigte er nach rechts in die Oldenburger Straße einzufahren. Hierbei übersah er den von rechts kommenden, bevorrechtigten Pedelec-Fahrer, der auf dem Radweg in Richtung Süden unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision, in dessen Folge der Pedelec-Fahrer stürzte und sich am linken Bein leicht verletzte. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Verkehrsunfallflucht

Ein weiterer Verkehrsunfall trug sich am 01.10.2021, gegen 16:50 Uhr, auf der Straße "Zum Jadebusen" zu. Zur genannten Zeit befuhr ein 17-jähriger Mofafahrer die Straße "Zum Jadebusen" in Richtung Dangast. In Höhe Tangermoorweg beabsichtigte der Mofafahrer nach links in diesen abzubiegen. Der bislang unbekannte nachfahrende Fahrzeugführer eines silberfarbene Golf Cabrio übersah offensichtlich den Abbiegevorgang des Mofafahrers, setzte zum Überholen an und schnitt den jungen Verkehrsteilnehmer. Hierdurch kam der Mofafahrer zu Fall und verletzte sich leicht an Händen und Füßen. Nachdem der Golf kurzzeitig anhielt, entfernte er sich im weiteren Verlauf zügig in Richtung Dangast, ohne dass die Feststellungen seiner Personalien ermöglicht wurde. Einem aus Varel stammenden couragierten Zeugen ist es letztendlich zu verdanken, dass zumindest das Kennzeichen bekannt wurde. Der Zeuge fuhr dem unfallflüchtigen Pkw bis nach Dangast hinterher und versuchte diesen durch Hupen und Lichthupe zum Anhalten zu bewegen. Im Bereich der Grodenchaussee verlor sich die Spur des aus Bielefeld stammenden Pkw. Ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung im Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht wurde eingeleitet.

Am Freitag, zwischen 16:45 Uhr und 17:00 Uhr, kam es in der Bürgermeister-Heidenreich-Straße zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht. Offensichtlich wurde der rechte Außenspiegel eines geparkten Renault im Rahmen einer Kollision beschädigt. Die Nutzerin des Renault fand den Seitenspiegel abgetrennt neben dem Pkw vor. Der Unfallverursacher gab sich nicht zu erkennen, sodass nun von Seiten der Polizei wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt wird.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Angaben zu dem Verursacher machen können, werden gebeten sich beim PK Varel unter 04451/9423-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell