Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Handtasche aus Fahrradkorb in Wilhelmshaven gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagmorgen, um 09:12 Uhr, schloss eine 58-jährige Wilhelmshavenerin gerade ihr Fahrrad vor einer Bäckerei an der Ecke Bahnhofstraße/Virchowstraße an, als ein bislang unbekannter Fahrradfahrer die Gelegenheit nutzte und im Vorbeifahren die Handtasche der 58-Jährigen aus dem Fahrradkorb riss. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - dunkle Bekleidung - kurzes, dunkles, krauses Haar - trägt einen Bart Der Täter flüchtete mit hoher Geschwindigkeit auf einem Fahrrad in Richtung der sog. "Rambla" an der Nordseepassage. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell