Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw-Fahrer unter Alkoholeinfluss gefährdet Fußgänger in Wilhelmshaven - Zeugen gesucht!

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagnachmittag, um 17:18 Uhr, meldeten aufmerksame Zeugen einen Pkw-Fahrer, der die Peterstraße in Richtung Autobahn befuhr. Der Pkw-Fahrer habe Schwierigkeiten gehabt, die Spur zu halten und sei Schlangenlinien gefahren. Einmal habe er die Kontrolle soweit verloren, dass er über den Fußweg gefahren sei und beinahe einen Fußgänger touchiert habe. Mithilfe der Zeugen konnte die Polizei zeitnah den Verursacher ermitteln; es handelte sich um einen 37-jährigen Mann aus Wilhelmshaven, der bei einer anschließenden Kontrolle einen Atemalkoholwert von 2,01 Promille vorwies. Dieser Fußgänger und sonstige Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04421 9420 mit der Polizei Wilhelmshaven in Verbindung zu setzen.

