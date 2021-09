Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mittelkonsole aus PKW ausgebaut

Wassenberg (ots)

Aus einem PKW, der auf der Straße Am Stadtrain abgestellt war, bauten Diebe die Mittelkonsole aus, nachdem sie vorher eine Scheibe am Fahrzeug eingeschlagen hatten. Der Schaden wurde am Mittwochmorgen (29. September) gegen 09.15 Uhr entdeckt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell