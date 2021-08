Polizei Paderborn

POL-PB: Traktor landet im Straßengraben

Bad Wünnenberg (ots)

(mh) Aufgrund eines Alleinunfalls eines Treckers mit angehängtem Ballenwagen musste die K36 zwischen Fürstenberg und Bleiwäsche am Mittwochnachmittag für rund eine Stunde gesperrt werden. Der 38-jährige Fahrer des Traktors war mit dem Gespann gegen 15.10 Uhr in Richtung Bleiwäsche unterwegs. In einer Rechtskurve bremste er vor einer dortigen Baustelle stark ab, wodurch der angehängte Tieflader auf den Traktor auffuhr und diesen in den rechten Straßengraben schob. Der Traktor kippte auf die linke Seite und der Ballenwagen blieb quer auf der Straße stehen. Der Traktorfahrer verletzte sich leicht und wurde notärztlich versorgt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell