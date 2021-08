Polizei Paderborn

POL-PB: E-Scooter liegt am Rand - 70-Jähriger verletzt sich schwer

Paderborn (ots)

(CK) - Am Dienstnachmittag (24.08., 14.05 Uhr) befuhr ein 70-jähriger Mann aus Paderborn mit seinem Fahrrad den gemeinsamen Geh-/Radweg neben dem Ludwigsfelder Ring aus Richtung Warburger Straße kommend in Fahrtrichtung Dahler Weg.

Er beabsichtigte, den Ludwigsfelder Ring in Höhe der Kreuzung Ludwigsfelder Ring / Dahler Weg an der dortigen Unterführung zu queren. Kurz vor der Unterführung verläuft der Geh-/Radweg in einer Rechtskurve.

Dort lag am äußersten rechten Rand des Geh-/Radwegs und teilweise auf dem Grünstreifen ein E-Scooter auf dem Boden.

Der 70-Jährige, der mit Fahrradhelm unterwegs war, fuhr gegen das Elektro-Kleinstfahrzeug und kam dadurch zu Fall. Dabei verletzte er sich schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in das Brüderkrankenhaus gebracht.

