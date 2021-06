Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugen gesucht: Unerlaubtes Entsorgen von 18 Reifen am Parkplatzrand zwischen Heyersum und Betheln

Hildesheim (ots)

pief. Am 07.06.2021 gegen 20:10 Uhr wurden an der Grünfläche am Parkplatz an der L480 zwischen Heyersum und Betheln 18 Autoreifen aufgefunden, welche dort unerlaubt entsorgt wurden. Zeugen, welche Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Elze unter der Telefonnummer: 05068-93030 zu melden.

