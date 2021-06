Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte entsorgen Fahrzeugteile im Wald

Hildesheim (ots)

Alfeld (ni) - Am Vormittag des 06.06.21 wird durch einen Mountainbiker dem Polizeikommissariat Alfeld mitgeteilt, dass an der K 407, zwischen Brunkensen und Hohe Warte, an einem Waldweg der als Zufahrt zum Vorwerk Odenberg dient (dort stehen die 2 Windräder oberhalb von Coppengrave), Autoteile abgelagert worden sind. Über 1000m hinter der geschlossenen Zufahrtsschranke haben Unbekannte diverse Autoteile (Windschutz und- Heckscheiben sowie Karosserieteile der Marken VW und Audi, Möbelteile und 3 leere Motorölkanister, abgelegt. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden die Gegenstände dort zwischen dem 03. und 04. Juni 2021 abgelegt. Hinweise nimmt die Polizei in Alfeld unter der Telefonnummer 0518191160 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell